Raduno Nazionale Bersaglieri a Pescara: “Varese c’è”

Raduno Nazionale Bersaglieri Pescara \"VARESE C\'E\'\"

Dal 19 al 21 maggio u.s. si è svolto il Raduno Nazionale ANB a Pescara erano presenti tutte e 13 le sezioni della provincia di Varese; i bersaglieri varesini erano presenti in forza al raduno nazionale che quest’anno si è svolto in terra d’Abruzzo.

Presenti anche le due Fanfare della nostra Provincia la Tramonti Crosta di Lonate e la Vidoletti di Vergiate.

Circa 500 i bersaglieri che hanno invaso simpaticamente Pescara.

La Provincia Di Varese era così ben rappresentata con la presenza del Consigliere Nazionale Dario Caletti, dal Presidente Provinciale Gianfranco Moresco dal vice Giuseppe Di Giano e dal segretario provinciale Antonello Frizzi, oltre naturalmente a tutto il Consiglio ed agli immancabili presidenti di Sezione.

L’importanza dell’evento ha visto l’arrivo di 80.000/100.000 Bersaglieri da tutta ITALIA. Pescara ha chiamato tutti i bersaglieri, e puntualmente sono arrivati di corsa al suono delle fanfare! Un ‘altra importante data da non dimenticare e da mettere sin da ora in agenda, il prossimo 9 Luglio a Lonate Pozzolo per il raduno provinciale dei bersaglieri in occasione dei festeggiamenti del 50 ° di fondazione della fanfara di Lonate.

Per ulteriori informazioni www.fanfaralonate.net