Ragazzina si sente male, e l’esercitazione diventa vera

Momenti di paura ieri nel tardo pomeriggio a Quartino, nella zona di Magadino, dove si stava tenendo un corso organizzato dalla società di salvataggio del Gambarogno.

Verso le 18.40 una ragazzina 14enne domiciliata nel Bellinzonese, durante il corso di salvataggio al quale stava partecipando, ha accusato un malore e ha perso i sensi.

Subito soccorsa dall’istruttore presente sul posto e in seguito dai militi del Salva e dall’equipaggio Rega, è stata trasportata presso l’ospedale di Coira. La giovane a detta dei medici è in gravi condizioni ma non in pericolo di vita.

Sul posto per le operazioni di soccorso il servizio ambulanza, la Polizia intercomunale del piano e un’unità del Care Team per il supporto ai partecipanti del corso di salvataggio.

L’inchiesta di polizia avviata dovrà stabilire le cause di quanto accaduto.