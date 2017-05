Undicenne investito sulla via Podgora

Foto varie

Investimento stradale ad Albizzate, in via Podgora, dove un ragazzino di 11 anni è stato investito intorno alle 17.30 di martedì 23 maggio. Sul posto per prestare i soccorsi sono giunti un’ambulanza e un’automedica. L’incidente è avvenuto nei pressi dell’angolo tra la via Podgora e via Verdi.

Dopo aver prestato i primi soccorsi sul posto l’ambulanza ha trasferito il giovane in ospedale. Secondo le prime informazioni mediche le sue condizioni sono compatibili con un ricovero in codice giallo, quindi non in pericolo di vita.