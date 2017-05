Raivio scatenato, Legnano pareggia la serie

Le immagini del campionato degli Knights di Serie A2

Sono entrati ormai nel vivo i playoff della A2 di basket. Al PalaBorsani di Castellanza la TWS Legnano ha tenuta viva la propria serie degli ottavi di finale, battendo 69-60 la Visitroseto.it, che nel match inaugurale aveva violato il parquet degli Knights.

La squadra di coach Ferrari, davanti a un pubblico da record, è stata trascinata da Nik Raivio: l’esterno americano ha segnato 31 punti, riscattando una gara1 sottotono con una clamorosa prestazione (7/10) nel tiro da 3 punti. Uno sforzo importante, quello di Raivio e dei compagni, costretti a dover fare a meno anche dell’infortunato Martini, uno dei migliori nel primo match. La TWS ha condotto nel punteggio fin dal primo periodo, respingendo gli assalti dei rosetani guidati dal solito Adam Smith, giocatore già nel mirino anche della Serie A e autore di 28 punti.

Ora la serie si sposta in Abruzzo dove sono in programma la terza e la quarta partita (venerdì 5 e domenica 7). Legnano deve espugnare almeno una volta il parquet di Roseto per “restituire il favore” di gara1 e poter usufruire dello spareggio in casa.

Sugli altri campi intanto, la favorita Treviso è già 2-0 su Trapani; stesso discorso per Biella con Verona e per Ravenna sulla Virtus Roma. La Virtus Bologna dovrà invece andare a Casale Monferrato con la serie sull’1-1. Stasera (giovedì 3) in campo Agrigento-Fortitudo, Trieste-Treviglio e Tortona-Mantova, con le squadre di casa tutte avanti 1-0.

SERIE C ALLE SEMIFINALI

La Imo Saronno e il 7 Laghi Gazzada sono le due formazioni varesotte ancora in corsa nei playoff di Serie C Gold. Entrambe hanno superato i quarti di finale: gli “amaretti” hanno eliminato in tre gare il Corona Platina Piadena mentre i gialloblu hanno battuto in due partite la Sanse Tedeschi Cremona.

In semifinale la Imo se la vedrà con l’Omnia Pavia mentre Gazzada Schianno affronterà Bernareggio, squadra dove gioca l’ex biancorosso Cristian Di Giuliomaria.