Rapina l’ex-fidanzata, arrestato dalla Polizia

Tentata rapina a Induno Olona

Rapina il cellulare alla sua ex-fidanzata, arrestato dagli agenti della squadra investigativa del Commissariato di Legnano. Verso le 13 di ieri, personale della volante a seguito di richiesta su numero 112 si è portato in via Diaz, per soccorrere una ragazza di poco meno di 20 anni, molto agitata, in compagnia delle sue amiche.

Una volta riportata alla calma la giovane ha spiegato di aver avuto un diverbio con il proprio ex-fidanzato ( 27enne del Marocco irregolare sul territorio), al termine del quale la ragazza ha tentato di andare via. A quel punto l’uomo ha afferrato il cellulare della vittima, spintonandola violentemente e facendola rovinare a terra per poi dileguarsi nel parco.

La dicannovenne è stata accompagnata in commissariato e, dopo alcune resistenze per paura di ritorsioni, è stata convinta a sporgere una denuncia nei confronti del soggetto.

Con uno stratagemma investigativo, l’uomo è stato individuato dal personale della squadra investigativa presso la zona di via Gaeta (dietro la stazione). Aveva ancora con sè il cellulare della ragazza e lo ha consegnato agli agenti.

E’ stato tratto in arresto per rapina, il magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Busto Arsizio ha disposto la direttissima prevista per oggi, mercoledì.