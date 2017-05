Rapinati nel cuore della notte da uomini armati, indaga la Polizia

polizia di stato

Legati, imbavagliati e rapinati nel pieno della notte da tre individui col volto coperto e le pistole in pugno. L’incubo delle rapine in casa torna a spaventare il Varesotto.

Nella notte tra giovedì e venerdì una coppia di cinquantenni varesini residenti in via Monte Cistella, una stradina che si inerpica in collina nel quartiere Bizzozero, s’è ritrovata in casa tre rapinatori che hanno portato via soldi e gioielli per un ammontare ancora da quantificare. I malviventi, stando alla prima ricostruzione dell’accaduto, avrebbero agito con le armi in pugno e con il volto travisato da passamontagna.

Sulla vicenda sta indagando, nel più stretto riserbo, la squadra investigativa della Questura di Varese.