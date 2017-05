Reddito di cittadinanza, lavoro e sanità. I prossimi incontri del M5S

m5s grillini bandiera

“Conoscere il programma del M5S”. È lo slogan dei prossimi appuntamenti in città per Emilia De Benedetto, candidata sindaco del Movimento 5 stelle. «La nostra campagna elettorale è entrata nel vivo con l’incontro di presentazione della lista dei candidati e del programma del M5S per le prossime elezioni comunali, tenutosi in villa Truffini lo scorso 18 maggio (video disponibile al seguente link). Illustreremo ancor più nel dettaglio il nostro programma in una serie di incontri di approfondimento, con il coinvolgimento dei portavoce M5S che in Regione Lombardia e in Parlamento stanno portando avanti le stesse istanze».

Ecco il programma dei prossimi incontri:

Sabato 27 Maggio, ore 20:30 Sala Consiliare – Piazza Nelson Mandela

IL REDDITO DI CITTADINANZA

con Daniele Pesco portavoce M5S Camera dei Deputati

LA SANITÀ a Tradate

con Paola Macchi Portavoce M5S Regione Lombardia

Domenica 28 Maggio, ore 18:45 Pasticceria Gioia – Piazza Unità d’Italia

LAVORO – Medie e Piccole Imprese

Aperitivo in MoVimento con Stefano Buffagni portavoce M5S Regione Lombardia