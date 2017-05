Referendum autonomia, Comerio Ideale lancia un appello ai sindaci

Comitato Provinciale del SI per Autonomia Fiscale della Lombardia, Comerio Ideale lancia l’appello ai sindaci limitrofi e rivieraschi.

Mattia Cavallini – capogruppo della minoranza a Comerio ed esponente dell’associazione Orizzonte Ideale lancia un appello ai sindaci dell’area Lago all’unione e collaborazione per la tutela dei cittadini lombardi in vista dell’importante appuntamento del Referendum del 22 Ottobre.

«Questo Referendum non ha colore politico , ma solo lo scopo comune ed esclusivo di tutelare l’interesse dei cittadini lombardi e del territorio – spiega Cavallini -. Il SI avrebbe un impatto economico importante dovuto al mantenimento della quasi totalità delle imposte dei cittadini , con la possibilità di reinvestire queste risorse nel miglioramento dei già buoni servizi che la Regione offre agli stessi».

«Ad Oggi torna in Lombardia circa il 64% dei 53 Miliardi di Euro di tasse pagate ogni anno, mentre lo stato mantiene ben il 36%. Mantenere una quota maggiore , come il 75 % permetterebbe l’attuazione di misure come l’abolizione del bollo auto , ulteriori agevolazioni sui ticket sanitari e maggior sostegno alle famiglie in difficoltà – prosegue Cavallini -. I rappresentanti della Lista Comerio Ideale , Mattia Cavallini e Sofia Comini , saranno i referenti di Orizzonte Ideale per quest’area . Nei prossimi giorni i due contatteranno le amministrazione dei Comuni limitrofi e Rivieraschi , iniziando dal Sindaco di Comerio Silvio Aimetti , per una serie di incontri al fine di raccogliere disponibilità e supporto alla creazione e coordinamento di un fronte comune che organizzi sul territorio iniziative mirate alla propaganda di questo importante appuntamenti. Estendiamo l’invito a partecipare a questa importante battaglia anche ad Associazioni che nei prossimi giorni contatteremo ed ai Cittadini che vogliano mettersi in gioco attivamente aiutando il Comitato nelle sue attivià».

I contatti di Comerio Ideale: comerioideale@gmail.com, Facebook: Comerio Ideale