Rfi: “Arcisate Stabio, i lavori non rallentano”

Non ci saranno rallentamenti nei lavori per il completamento della Arcisate Stabio, dopo l’incidente di martedì pomeriggio.

Galleria fotografica incidente arcisate stabio 4 di 4

Rfi ha confermato il cronoprogramma della nuova linea ferroviaria, con attivazione prevista a dicembre 2017, nonostante il cedimento della gru impegnata nei lavori di posa.

“I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana – si legge in una nota inviata dalla società – hanno infatti raccolto tutti gli elementi tecnici necessari per una complessiva valutazione dei danni provocati. Con il supporto di Italferr, la società di ingegneria del Gruppo FS Italiane incaricata della Direzione Lavori per l’opera, è stato riscontrato che la trave non presenta danni tali da pregiudicare il cronoprogramma dei lavori”.

Nei prossimi giorni sarà rimossa la gru, le attività saranno condivise con l’Asl. Subito dopo si procederà al riposizionamento a terra della campata e alle necessarie ulteriori verifiche prima del successivo varo.

Salcef, la ditta esterna appaltatrice, sta accertando le cause che hanno provocato il ribaltamento della gru.