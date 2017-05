Rifiuti abbandonati in paese, arrivano le telecamere

La giunta comunale di Comerio si scaglia contro chi abbandona i rifiuti in paese: «Nelle scorse settimane abbiamo avuto modo di verificare, purtroppo per l’ennesima volta in questi mesi, che alcune persone, prive di qualsiasi tipo di senso civico, hanno abbandonato dei rifiuti sul territorio comunale. La misura è colma! Nei prossimi giorni provvederemo ad approntare un sistema di videosorveglianza mobile in alcuni punti del Paese, che sono stati particolarmente soggetti a questi atti vandalici e incivili. Oltre a questo valuteremo la possibilità di inasprire in modo significativo le sanzioni per l’abbandono di rifiuti sul territorio comunale e sensibilizzeremo i gruppi del controllo di vicinato a segnalare i trasgressori»

Galleria fotografica Rifiuti abbandonati a Comerio 3 di 3