Rinviato lo spettacolo di Ascanio Celestini

Viva la sposa Ascania Celestini

Lo spettacolo di Ascanio Celestini viene rinviato a data da destinarsi.

“Siamo spiacenti di dover comunicare che poco fa siamo stati costretti a decidere la sospensione e il rinvio a data da destinarsi dello spettacolo di Ascanio Celestini Laika, previsto per domani a Varese, a causa di problemi di salute dell’artista. Avremo comunque cura di segnalare la nuova data – che sarà al più tardi nel mese di settembre e comunque inclusa nel quadro della stagione Gocce 2017 – confidando in un rinnovato interesse da parte del pubblico”.

Gli spettatori che abbiano già effettuato l’acquisto del biglietto (tramite prevendita online, presso la biglietteria o presso i supermercati Coop) e che non intendano confermare il proprio interesse per la prossima replica, sono pregati di contattare Rag Time all’indirizzo arciragtime@gmail.com per concordare le modalità del rimborso.