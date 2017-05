“Risotti in Giallo”, gli aperitivi si fanno con il libro in mano

La Biblioteca comunale di Laveno Mombello, in collaborazione con Macchione Editore, la libreria Il Libro e il Ristorante Concordia, ha organizzato anche quest’anno tre incontri per assaporare le novità nella panoramica editoriale locale dei thriller, insieme al buon cibo.

Da mercoledì 7 maggio a mercoledì 31 maggio, alle ore 17.30, l’edizione 2017 di Risotti in Giallo avrà luogo al ristorante Concordia (piazza Marchetti 7) con due presentazioni di libri ogni volta. A seguire, si terrà un gustoso apericena, al costo sostenibile di 10 euro a testa.

La prenotazione è obbligatoria entro il sabato precedente l’evento, telefonando alla biblioteca comunale allo 0332-667403 o mandando una email: bibliotecalaveno@tin.it.

Ecco il programma di Risotti in Giallo 2017:

mercoledì 17 maggio 2017 – ore 17.30

MORTE SUL VERBANO di Marina Martorana

TRENTA GIORNI PER UN OMICIDIO di Umberto Bartoletti

Apericena: Salumi, torte salate, risotto con fragole e aceto balsamico

mercoledì 24 maggio – ore 17.30

CHI HA UCCISO LA MAESTRINA DI MENSZAGO? di Giusi Tamborini

IL MISTERO DEL MONASTERO DI CAIRATE di Silvio Foini

Apericena: Salumi, torte salate, risotto con asparagi e quadrel de Caravà

mercoledì 31 maggio – ore 17.30

IL SEGRETO DEL MULINO DELLA VALGANNA di Chiara Zangarini

L’EROICO ROMANZO DI BEDERO VALCUVIA di Camillo Bignotti

Apericena: Salumi, torte salate, risotto con le ortiche.