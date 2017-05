Rissa in acqua, sospesa la partita della Busto Pallanuoto

Le immagini dei giocatori della pallanuoto Busto Arsizio

Il match tra Spazio Sport One e Busto Pallanuoto Renault Paglini, valido per la 16ª giornata del Campionato di Serie C del Girone Lombardia, è stato sospeso a tre minuti dalla fine sul risultato di 8-6 per la squadra di casa. (immagine di repertorio)

L’episodio che ha portato alla sospensione è stata una rissa in acqua tra i giocatori delle due compagini. A determinare l’accaduto e di conseguenza a costringere l’arbitro alla sospensione è stato un brutto colpo provocato da un giocatore della squadra di casa nei confronti di uno della Busto PN.

In attesa delle decisioni del giudice sportivo, il campionato di Serie C tornerà sabato 10 giugno. La 17ª e penultima giornata metterà di fronte il sette di Coach Salonia alla Bocconi Sport. Fischio d’inizio alle Piscine Manara in programma alle ore 19:30.