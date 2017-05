Rissa tra studenti... colpa di un insulto razzista?

Potrebbe esserci un commento a sfondo razzista alla base della rissa avvenuta venerdì tra alcuni studenti che usciti da scuola si stavano recando alla stazione di piazza Cadorna.

Sulla vicenda non c’è ancora una ricostruzione ufficiale anche perchè la vittima, un 18enne soccorso sul posto, non si è ancora presentato a sporgere denuncia. Secondo alcuni testimoni tutto sarebbe iniziato in viale Santuario intorno alle 13,30 quando alcuni ragazzi avrebbero apostrofato un gruppo di coetanei di un altro istituto con un’espressione razzista. Ne sarebbe nata una lite a colpiti di spintoni e pugni.

Alcuni presenti hanno chiamato il pronto intervento sanitario e l’arrivo in via Varese dell’ambulanza del Sos di Rho ha messo in fuga i contendenti con la sola eccezione di un 18enne visibilmente sanguinante. Il ragazzo è stato medicato sul posto e accompagnato al pronto soccorso cittadino dove è stato raggiunto dai genitori.