Ritardi sulla linea Domodossola – Gallarate – Milano P. Garibaldi

trenord

- Trenord avvisa che sono possibili ritardi fino a 60 minuti sulla linea Domodossola – Gallarate – Milano Porta Garibaldi a causa di un guasto ad un treno in linea che ha rallentato la circolazione dei treni lungo l’intera tratta. Il personale in servizio sta provvedendo alle operazioni di recupero del treno per liberare la linea e riprendere la regolare circolazione.

– Il treno 10404 (MILANO PORTA GARIBALDI 06:49 – ARONA 07:55) è previsto in partenza con circa 15 minuti di ritardo.

A cascata sono previsti ritardi e rallentamenti su tutte le linee che interessano la direttrice di Gallarate.