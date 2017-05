Una “riunione d’emergenza” a Buckingham Palace con tutto il personale della famiglia reale sparso nelle varie residenze del Paese chiamato a rapporto.

Un’iniziativa insolita quella prevista per giovedì 4 maggio alle 10 di mattina che ha scatenato un vero e proprio giallo: secondo ricostruzione della stampa in seguito all’incontro potrebbe esserci un “annuncio imminente relativo alla sovrana o al duca di Edimburgo”.

Fin dalle prime ore del mattino i furgoni di tutte le televisioni sono parcheggiati fuori dalla residenza per seguire gli sviluppi della vicenda anche se da Buckingham Palace insistono sul fatto che non vi sia alcuna causa di allarme.

Immediatamente, però, le preoccupazioni si sono rivolte alla salute della regina o del principe Filippo, anche se è stata data secca smentita “Sua Maestà e il Principe stanno bene”, rimandando alle foto postate ieri sul profilo Twitter reale che ritrae il principe in un impianto di cricket in perfetta salute.

The Warner Stand at Lord’s @HomeOfCricket is officially opened by The Duke of Edinburgh pic.twitter.com/9tMKvIAYLm

— The Royal Family (@RoyalFamily) 3 maggio 2017