Rivoluzione Caronnese: via mister, staff e direttore sportivo

Con il termine della stagione sportiva il consiglio della Caronnese ha valutato insieme allo staff tecnico della Prima Squadra composto dall’allenatore Marco Gaburro, dal viceallenatore Gianbattista Boffetti e dal preparatore atletico Carlo Simonelli l’andamento dell’annata calcistica giungendo alla decisione di non proseguire il rapporto di collaborazione.

Il Consiglio della Caronnese desidera ringraziare Mister Gaburro e il suo staff per il lavoro e l’impegno dimostrati sul campo e i risultati ottenuti alla fine di questa stagione che ha confermato la Prima Squadra tra le compagini più combattenti, arcigne e forti dell’intera Serie D. Qui di seguito il commento di Mister Gaburro: “Sono orgoglioso di aver lavorato per un anno in questa realtà e porterò sempre con me il ricordo di persone straordinarie”. Contemporaneamente la Caronnese prende atto e accetta le dimissioni presentate dal Direttore Sportivo Walter Vago che ringrazia fortemente per la professionalità, la grande passione e il forte attaccamento ai colori rossoblù dimostrati in sette anni di lavoro da parte di una persona con cui tutto il Consiglio continuerà ad avere un sicuro rapporto di profonda amicizia. Il Presidente Reina e i suoi consiglieri sono già al lavoro per sviluppare un nuovo progetto tecnico pluriennale che possa garantire il raggiungimento di importanti obiettivi sportivi e che sarà reso noto nei prossimi giorni.