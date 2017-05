Roberto Pegorini al Twiggy con il suo ultimo libro

Tempo libero generica

Roberto Pegorini presenta il suo ultimo libro “La Doppia Tela Del Ragno”. L’appuntamento è per mercoledì 31 maggio al Twiggy Cafè di Varese.

La trama

Milano è scossa. I cadaveri di un’insegnante e quello di una prostituta sono stati rinvenuti. Sebbene in posti diversi, entrambe sono state accoltellate e strangolate, e ad entrambe è stato lasciato

tra le mani un articolo di giornale a firma di Fabio Sandri. È inevitabile coinvolgere il giornalista, il quale però, alle richieste della polizia, risponde picche. Dopo l’accoltellamento che l’ha visto protagonista alcuni mesi prima non ha più alcuna intenzione di occuparsi di cronaca nera. Ha troppi problemi psicologici e sentimentali ancora da risolvere. Il ritrovamento di una terza vittima, e soprattutto di una quarta, questa volta vicina ai suoi affetti più cari, cambiano le carte in tavola, costringendolo a scendere nuovamente in campo.

Classe 1969, Roberto Pegorini è laureato in giurisprudenza. Di professione giornalista, ha vissuto a Sesto San Giovanni per 37 anni, prima di trasferirsi in Val Cavallina, a Casazza, sulle rive del lago di Endine. Da oltre vent’anni si occupa di cronaca nera. Ha collaborato per numerosi quotidiani a tiratura nazionale e attualmente è direttore di alcuni settimanali a carattere locale. Nel 2002 ha pubblicato il suo primo romanzo “Vita a spicchi”, ambientato nel mondo della pallacanestro.