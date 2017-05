Rogorella, la rinascita parte dalla piscina

La Rogorella era un centro sportivo bello ed attrezzato: piscina, spogliatoi, sala bar, campo da tennis, un grande pallone per coprire i campi. Poi, come spesso accade, alterne fortune hanno fatto sì che lentamente il centro smettesse di funzionare. Cambi di proprietà, costi di manutenzione troppo alti e negli anni il centro si è svuotato. Oggi la Rogorella è un “polo fantasma”: nel 2006 si era deciso di renderla zona edificabile ma poi non se ne fece nulla.

Oggi il comune di Bodio sta cercando di tenere in vita la Rogorella facendo manutenzione “ordinaria”, purtroppo solo un palliativo visto che la struttura avrebbe bisogno di interventi profondi e radicali. Ma soldi non ce ne sono e quindi per ora si “tappano le falle”.

“Abbiamo cominciato dalla piscina – spiega il sindaco Eleonora Paolelli – Non era mai stata svuotata per timore che la struttura si rovinasse. Ora però era davvero in pessime condizioni, quindi abbiamo tolto tutta l’acqua, abbiamo pulito per bene il fondo e rimesso acqua pulita. Poi abbiamo coperto tutto con un telo a pressione in modo che non entri più nulla. Più di questo non potevamo fare, ma è comunque un piccolo passo”.

Una cosa è certa, il Comune non intende lasciare la Rogorella al suo destino: “Quel centro sportivo potrebbe portare lavoro e turismo – dice ancora il sindaco – Per questo stiamo pensando di fare un bando per la gestione del centro. C’è tutto quello che occorre, bisogna però ristrutturare e investirci dei soldi. Nel frattempo noi faremo in modo di fare manutenzione e tenere la struttura in ordine, per quel che è possibile”.

Sperando in tempi migliori e in qualcuno che abbia soldi e buona volontà da investire in una delle zone più belle del nostro territorio.

Galleria fotografica Pulizia alla piscina della Rogorella di Bodio 4 di 5