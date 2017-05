Rubava pezzi d’auto in Ticino, estradato dalla Germania

Un 35enne cittadino rumeno, specializzato in furto di pezzi d’auto, su cui pendeva un ordine di arresto della Magistratura svizzera, è stato è stato estradato dalla Germania.

Il 35enne è il presunto autore di una decina di furti di pezzi di auto effettuati in Ticino nel periodo compreso fra l’ottobre 2015 e l’aprile 2016. L’uomo faceva parte di una banda specializzata in furti di pezzi di vetture, posteggiate all’esterno di garage e concessionarie.

L’uomo, con i suoi complici, avrebbe colpito in diverse località ticinesi, per una refurtiva stimata in 50.000 franchi e danni per oltre 90.000 franchi, ma avrebbe agito anche in altri cantoni svizzeri.

L’inchiesta è coordinata dal Procuratore pubblico Nicola Respini.