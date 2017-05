Running day: sabato pomeriggio di corsa per il centro

Sabato pomeriggio Saronno sarà invasa da runner di ogni età che parteciperanno alla decima edizione del Running day l’iniziativa sportiva che per una serata vede bimbi, agonisti e amatori attraversare il centro di Saronno “di corsa”. Tra le novità di quest’edizione i percorsi differenziati in base l’età per i bimbi, la premiazione delle scuola con il maggior numero di partecipanti e la conquista del titolo di campione regionale per il primo arrivato.

Sabato 6 maggio alle 18,15 lo starter darà il via alla corsa dei Tomorrow runners ossia la corsa riservata a bimbi e ragazzi delle scuole elementari (circuito di 500 metri) e medie (circuito di 1000 metri). Alle 20 spazio alla gara competitiva assoluti, amatori e master valida per il campionato regionale di corsa su strada dieci chilometri e cinque minuti dopo partiranno i partecipanti alla corsa non competitiva.

Tanti i big che hanno già annunciato la propria presenza: Dario Rognoni due volte vincitore delle passate edizioni della società Pro Patria sulla sua strada troverà un validissimo avversario, Giuseppe Molteni della Daini Caratese.

Al via anche Valeria Roffino reclutata dalle Fiamme Azzurre nell’inverno 2008, proviene dal Runner Team 99. Risiede a Occhieppo Inferiore, in provincia di Biella e vanta 9 presenze nella nazionale azzurra. Due giorni fa è risultata vincitrice della 10 chilometri di Santhià in 35 e 56′ battendo Lisa Migliorini del Runner Team99 anche lei presente per la prima volta nella nostra manifestazione cittadina. Ha rinnovato la sua presenza anche Matteo Colombo, ultramaratoneta della Bergamo stars e vincitore della 12 ore della Franciacorta percorrendo oltre 132 chilometri.