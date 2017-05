Sabato il Museo della Collegiata aperto fino a sera tardi

La maestosa Collegiata di Castiglione Olona

La Notte Europea dei Musei torna anche quest’anno per celebrare l’arte e la bellezza e per farci apprezzare il ricco patrimonio artistico che ci circonda. Questo è l’obiettivo della manifestazione, uno degli appuntamenti culturali più importanti a livello europeo che si svolgerà, quest’anno, il 20 maggio prossimo. Anche il Museo della Collegiata partecipa a questa serata con numerose iniziative, che si inseriscono anche nel cartellone della manifestazione “Tra arte e degustazione”.

Durante questa grande serata dedicata all’arte che unirà le più grandi città d’Europa, numerosi musei saranno aperti fino a tarda notte. Giunta alla tredicesima edizione è un’iniziativa posta sotto il patrocinio del Consiglio d’Europa, dell’Unesco e dell’ICOM.

Il Museo della Collegiata sarà aperto fino alle ore 22:00: i visitatori potranno apprezzare i tesori d’arte del Rinascimento in terra Lombarda custoditi nel celebre complesso monumentale, accompagnati da giovani guide volontarie che hanno partecipato in questi mesi al progetto di alternanza scuola-lavoro.

Oltre all’apertura straordinaria in orario serale, per celebrare questa manifestazione dedicata all’arte, alle ore 16:00 il Museo ospiterà il prof. Roberto Filippetti con la conferenza su Antonello da Messina; alle 17:00 una degustazione dell’ONAV, presso la Locanda alla Collegiata, per valorizzare la cultura enogastronomica che accompagna la nostra offerta artistica. Alle 18:00 la “passeggiata in vigna” sui ronchi della Collegiata, perché il nostro Museo non è solo arte, ma anche natura e paesaggio per il nostro territorio.

«Partecipiamo con grande entusiasmo a questa iniziativa – dichiara Dario Poretti, Direttore del Museo – consapevoli che il complesso monumentale della Collegiata ha sin dalla sua origine un ‘respiro’ europeo, grazie alla illustre figura del suo fondatore Branda Castiglioni».