Sabato la finale del contest “Apriamo le porte alla musica”

È arrivato il momento del gran finale del Contest “Apriamo le porte alla musica” organizzato dall’Associazione Culturale APM di Varese in collaborazione con Music Ahead di Vergiate e con il patrocinio della Regione Lombardia, La Provincia di Varese e Il Comune di Vergiate. Appuntamento Sabato 27 maggio alle ore 20:30 tutti in piazza Baj a Vergiate: lo spettacolo è gratuito ed è aperto a tutti.

Queste le parole del produttore Giuliano Boursier dell’etichetta Music Ahead che è stata Main Sponsor della manifestazione mettendo in palio un contratto discografico: «Il Contest ha avuto una grande partecipazione da tutta Italia; sono state circa 300 le iscrizioni online ma solo una cinquantina di artisti hanno avuto accesso alle selezioni regionali. Fra le varie tappe regionali abbiamo selezionato solo 19 artisti che si esibiranno il 27 maggio tra le categorie Young, Artist e Over. Sarà un bellissimo spettacolo all’insegna della musica ma soprattutto Vergiate avrà il piacere di ricevere artisti che arrivano da tutta Italia».

«Siamo molto soddisfatti di questa prima edizione di “Apriamo le porte alla musica” soprattutto perché siamo riusciti a formare una giuria per la finale di altissima qualità come Roberto Rossi (direttore artistico Sony Music), Marco Ragusa (direttore artistico Warner Chappell), Franco Zanetti (direttore Rockol.it), Massimiliano Longo (direttore All Music Italia), Monica Landro (direttore SocialMagazine e Promotion Manager New Music Intenational), Donato Santoianni (artista e autore)».

Sarà in giuria anche il produttore Boursier per Music Ahead, il segretario dell’associazione culturale APM Pietro Chisesi e il vice sindaco di Vergiate Daniele Parrino in rappresentanza dell’amministrazione comunale. Per l’occasione saranno presentatori del Contest Daniele Stefani (lo ricordiamo a Sanremo 2003) e la varesotta Elisa Maffenini (The Voice Italy 2016) entrambi artisti di Music Ahead.

Ecco l’elenco completo dei finalisti:

Alessia Moio (Marano – NA)

Andrea Orchi (Roma – RM)

Barbara Vagnini (Pesaro – PU)

Brya (Cosenza – CS)

Denny Contino (Agrigento – AG)

Emanuele Scamardella (Monte Di Procida – NA)

Francesca Mazzara (Cairate – VA)

Giancarlo Di Muoio (Como – CO)

Jacopo Nicolò (Rimini – RN)

Jessica Bianco (Magenta – MI)

Katy Desario (Bari – BA)

Lewis Enwegbara (Novara – NO)

Manuela Baldo (Favara – AG)

Massimo Cantori (Coccaglio – BS)

Osian (Agrigento – AG)

Peligro (Vignate – MI)

RedSeason (Pistoia – PT / Livorno – LI)

Sarita Lamparelli (Bari – BA)

Viola Thian (Fano – PU)