Sabato la raccolta alimentare della Croce Rossa anche in Valceresio

Momenti delle attività della Croce Rossa Valceresio

Il comitato Croce Rossa della Valceresio partecipa, nella giornata di sabato 20 maggio, alla Raccolta alimentare Cri promossa in diversi punti vendita della nostra provincia.

Nei supermercati Tigros di Brebbia, Buguggiate, Castronno, Malnate e Varese, e nei Carrefour di Bisuschio, Cantello e Luino per tutta la giornata si potranno acquistare e donare alla Croce Rossa olio, carne in scatola, tonno, pasta,biscotti, zucchero, marmellata e sostituti del pane, ma anche prodotti per l’igiene personale e per la pulizia della casa, che serviranno per confezionare i pacchi per famiglie in condizioni di disagio economico.

“Un italiano su dieci non è in grado di provvedere in modo adeguato ai propri bisogni essenziali, primo tra tutti l’alimentazione – spiega Lara Treppiede, responsabile della comunicazione di Cri Valceresio – Secondo l’Istat il 28,4% della popolazione è a rischio di povertà ed esclusione sociale. Non è solo fame: le difficoltà economiche diventano causa di emarginazione, alienazione e solitudine. Il crescente bisogno ci costringe a chiedere il vostro contributo con una raccolta di alimenti organizzata dai Comitati di Varese, Luino, Medio Verbano e Valceresio”.

Le donazioni potranno essere fatte presso i seguenti punti vendita durante tutta la giornata di sabato 20 maggio: Ipermercato Carrefour di Luino, Carrefour di Bisuschio, Tigros di Brebbia, Carrefour di Cantello, Tigros di via Cadore a Varese, Tigros di Malnate, Tigros di Buguggiate, Tigros di Castronno.