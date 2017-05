Sacconago, dal 22 maggio cambia la viabilità

l'album delle foto che non vanno in nessun altra categoria

Lunedì 22 maggio. E’ questa la data in cui entreranno in vigore le novità previste per il quartiere di Sacconago.

Anche in seguito alle segnalazioni pervenute dai residenti, sono stati realizzati in questi giorni alcuni lavori di modifica dell’assetto viabilistico nel quartiere di Sacconago, che secondo l’amministrazione renderanno la circolazione più fluida e sicura.

In particolare saranno istituiti alcuni sensi unici di marcia:

In via Monte Grappa, nel tratto da via Grado a via Montenero, con transitabilità consentita verso via Montenero;

In via Ortigara, nel tratto da via Otto Martiri a via Montenero, con transitabilità consentita verso via Montenero e nel tratto da via Otto Martiri a via Monfalcone, con transitabilità consentita verso via Monfalcone;

In via Montenero, nel tratto da via Montegrappa a via Bainsizza con transitabilità consentita verso via Bainsizza; 1

In via Padre Reginaldo Giuliani, nel tratto da via Bienate a via dei Caduti, con transitabilità consentita verso via dei Caduti;

In via Statuto nel tratto da via Strapera a via Bienate con transitabilità in direzione di via Bienate e nel tratto da via Sciesa a via Statuto con transitabilità consentita verso via Statuto;

In via Settembrini nel tratto da via Poma a via Cuoco con transitabilità consentita verso via Cuoco e nel tratto da via del Lavoro a via Poma, con transitabilità consentita verso via Poma

Ecco la mappa con tutte le modifiche (clicca qui per vederla meglio)

busto arsizio

L’amministrazione confida nella collaborazione di tutti per la buona riuscita dell’intervento. Il Comando di Polizia Locale resta comunque a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti al numero verde 800 098713