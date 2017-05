Sacro Monte: la carica dei 5000 quattordicenni

Erano in 5000 al Sacro Monte, da tutta la Diocesi, per l’annuale incontro spirituale dei 14enni. Un vero fiume colorato di ragazzi sulla via Sacra.

“Scegli il Cielo” era il tema dell’incontro diocesano dei preadolescenti che si preparano alla Professione di fede. La preghiera era presieduta dal Vicario generale, monsignor Mario Delpini.

Il Cammino dei 14enni al Sacro Monte di Varese, in programma sabato 13 maggio, dalle 15, ha come particolarità consiste nel compiere un cammino in salita, a piccoli gruppi, accompagnati dai propri educatori, recitando il Santo Rosario. Il momento finale del Cammino sarà dedicato prima alla festa e poi alla preghiera comune presieduta dal Vicario generale della Diocesi.