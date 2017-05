Sacro Monte, la strada riaprirà a fine giugno

La strada franata, il cimitero chiuso, il cantiere di messa in sicurezza che crea disagi. E’ da febbraio che il borgo del Sacro Monte è bloccato in un tratto a causa della frana di via Del Ceppo, uno smottamento che già nell’autunno scorso aveva dato problemi. I disagi per la popolazione, secondo il Comune, termineranno verso la fine di giugno, quando saranno terminati i lavori che stanno per essere appaltati.

Galleria fotografica Al sacro Monte via del Ceppo ancora chiusa per frana 4 di 13

Il Comune di Varese ha comunque effettuato già i lavori di massima urgenza che hanno riguardato la messa in sicurezza della via del Ceppo. E ha condotto tutte le analisi geologiche sul versante che franando ha comportato la chiusura della strada. Infine ha ultimato anche la fase di progettazione per la realizzazione dei lavori di consolidamento e della messa in sicurezza della strada.

I tecnici del Comune hanno calcolato che l’intervento costerà complessivamente circa 200 mila euro. Purtroppo, per la tipologia dei lavori, la normativa impedisce di eseguire l’intervento con la procedura di massima urgenza, cosa che avrebbe contribuito a ridurre significativamente i tempi per l’intervento. In questi giorni sono state esperite tutte le procedure per la gara di assegnazione dei lavori. Il bando, e la relativa individuazione della ditta che dovrà eseguire l’intervento, si concluderanno entro il 18 maggio 2017.

Da quella data il Comune ha calcolato che i tempi per ultimare i lavori sulla strada che porta al borgo dovrebbero durare circa 30 giorni.