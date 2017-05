Sacro Monte, temporaneo divieto di transito per sabato 13

turisti al sacro Monte

Il Comune di Varese informa che domani, sabato 13 maggio 2017, per consentire lo svolgimento dell’evento religioso “Cammino dei quattordicenni”, verrà istituito un temporaneo divieto di transito dalle ore 13 alle ore 20 sulle seguenti strade in direzione del Sacro Monte: via Q.Sella (all’intersezione con via Adige, in direzione Sacro Monte), in via Oglio (all’intersezione con via Adige, in direzione Sacro Monte) e in via Prima Cappella (all’intersezione con via Adige, in direzione Sacro Monte).

Sono previste deroghe per le seguenti categorie che potranno quindi circolare: gli autobus diretti alla manifestazione, veicoli dei residenti, autobus del trasporto urbano, utenze dirette alle attività alberghiere e di alloggio e i veicoli degli operatori di queste attività, veicoli al servizio di persone invalide munite di apposito contrassegno, ambulanze, mezzi di soccorso e forze dell’ordine, motocicli, ciclomotori e biciclette.

Si consiglia, per i visitatori e i turisti che si recheranno al Sacro Monte, di utilizzare il servizio autobus del trasporto pubblico o la funicolare che sarà in funzione dalle ore 10 alle 19 di sabato 13 maggio.