Sacro Monte, via Sommaruga riapre questa sera

La caduta di alcuni sassi in via Sommaruga, la settimana scorsa ha creato un nuovo blocco della circolazione e ostacoli ai fornitori delle attività economiche al Sacro Monte. Il comune è intervenuto, in queste ore, per la messa in sicurezza. La strada riapre lunedì sera, lo conferma, l’assessore Andrea Civati. Diverso invece il discorso per via del Ceppo, la strada principale che conduce dal piazzale al Mosè. L’assessore Civati conferma i tempi: si sta lavorando per il bando la fin dei lavori è prevista entro fine giugno.

Sul tema era intervenuto il capogruppo di Forza Italia Simone Longhini. “Nuova frana al Sacro Monte. Quanto ci vorrà questa volta x riaprire la strada interrotta? Mi auguro non mesi, come sta succedendo x Via del Ceppo. Residenti, esercenti e turisti hanno necessità di tempi rapidi. Non si può lasciare isolato il Sacro Monte durante il mese mariano e all’inizio della bella stagione. Sennò di che “rilancio” del borgo stiamo parlando?”