Sale la febbre per il Palio di Legnano, domenica è il gran giorno

Immagini salla sfilata del Palio di Legnano 2015

“Legnano 29 maggio 1176…”. E’ tutto pronto allo stadio Mari per l’edizione 2017 del Palio di Legnano. Le 8 contrade sono pronte a sfidarsi per portarsi via il crocione di Ariberto che l’anno scorso è finito a San Martino. Questa sera, venerdì, si svolgerà la classica Provaccia con i fantini di riserva.

Domenca 28 maggio, invece, appuntamento con la sfilata storica e il Palio, momento culminante di tutte le manifestazioni del Palio di Legnano.

Ecco il programma della giornata

ore 10.30 – piazza San Magno – Santa Messa sul Carroccio, seguita dalla Investitura religiosa dei Capitani del Palio e dalle benedizione dei cavalli e dei fantini che correranno il Palio

In piazza e nella sede della Famiglia Legnanese saranno presenti gazebo dell’Associazione Filatelica Legnanese per la vendita delle cartoline con l’annullo filatelico

ore 15.00 – Piazza Carroccio – partenza sfilata storica: oltre 1000 figuranti in abiti che riproducono fedelmente gli originali del XII secolo. Della sfilata fanno parte anche il Carroccio, trainato da sei buoi bianchi e la Compagnia della Morte, guidata dal leggendario Alberto da Giussano, che rappresenta il gruppo di armati che nella Battaglia del 29 maggio 1176 difesero strenuamente il Carroccio.

Percorso sfilata

via Gilardelli – largo Tosi – piazza IV Novembre – corso Italia – piazza Monumento – piazza del Popoo – via Venegoni – via XX Settembre. La sfilata entrerà poi al campo sportivo Giovanni Mari – via Palermo Per l’accesso al campo è necessario l’acquisto di un biglietto (ecco come acquistarli). Al campo gli spettatori potranno assistere al carosello storico delle otto Contrade, alla emozionante cerimonia degli “Onori al Carroccio”, alla “carica” della Compagnia della Morte.

La manifestazione termina con il Palio delle Contrade, la gara ippica a pelo che vede protagonisti fantini e cavalli delle Contrade. La corsa si disputa con due batterie eliminatorie e una finale.

La Contrada che vince avrà il diritto di portare la Croce di Ariberto d’Intimiano nella chiesa di Contrada dove verrà conservata per un intero anno. Il Capitano vincente riceverà dalle mani del Supremo Magistrato la “CRoce pettorale”. Alla Contrada sarà, inoltre, assegnato il “peso”, una scultura di 1176 grammi d’argento realizzata, quest’anno dall’artista Erasmus Misja Kristoffer Rasmussen.

Trasmissioni TV dedicate al Palio:

L’edizione 2017 del Palio di Legnano sarà trasmessa in diretta dalle ore 16.00 sull’emittente Tele7Laghi:

per Lombardia, province di Milano – Varese – Monza Brianza – Como – Lodi – Pavia sul canale digitale terrestre 74,

per Piemonte, province di Alessandria, Verbania, Novara, Vercelli, Biella, Asti, Torino, Cuneo sul canale digitale terrestre 95

In Toscana il segnale verrà trasmesso da SienaTV , canale digitale terrestre 669 – 682

E’ prevista, inoltre, la diretta streaming sui siti web: Legnanonews, Varesenews, Paliodilegnano, Prealpina, Collegiodeicapitani.