Salone Estense stracolmo per il primo compleanno di Cafè 21

Moltissima gente e grande commozione per la serata che ha siglato il primo compleanno di Cafè 21, la nuova gestione del bar del comune di Varese, che ha “messo al lavoro”i ragazzi con la sindrome di down grazie alla cooperativa La Corte.

Una gestione di successo, che in pochi mesi è entrata nel cuore di dipendenti e clienti: e che si è manifestata anche con la straordinaria partecipazione delle persone alla festa di compleanno, che si è tenuta al salone Estense nella serata di giovedì 4 maggio 2017. Lo storico salone era infatti strapieno per la serata che, dopo il primo video di presentazione – che ha illustrato “senza paura” la sindrome di Down – si è concretizzata nel racconto del progetto che è dietro la nascita di Cafè 21.

Tra chi l’ha raccontato, c’era anche l’assessore ai servizi sociali Roberto Molinari, che ha chiamato in causa anche l’ex assessore Simone Longhini, ora consigliere di minoranza, poichè “entrambe le giunte hanno sostenuto questo progetto”.

Nella serata, spazio anche ai ragazzi al lavoro nel cafè, i veri protagonisti di questa bella avventura. I quali hanno potuto testimoniare la loro vita quotidiana al lavoro e l’importanza, per loro, della busta paga: non tanto dal punto di vista dei soldi ricevuti, ma proprio del foglio fisico che li classifica come lavoratori, quindi persone indipendenti.

Alla fine, grande aperitivo a buffet offerto dai ragazzi ai partecipanti: che hanno, per l’ennesima volta, gradito lo speciale servizio di Cafè 21.