Salvini al mercato tra autografi e selfie: “Conquistiamo prima Tradate”

Matteo Salvini, tra autografi e selfie, ha animato la mattina del mercato settimanale di Tradate. Il leader della Lega Nord è arrivato il 25 maggio, in piena campagna elettorale, per sostenere l’ex primo cittadino Dario Galli. Con lui anche il senatore della Lega Nord, Stefano Candiani, e il coordinatore provinciale Matteo Bianchi, oltre a diversi candidati locali del Carroccio.

Galleria fotografica Salvini al mercato a Tradate 4 di 14

Salvini non ha firmato autografi e accontentato tutti coloro che chiedevano un selfie con lui e con Galli. Si è poi soffermato a spendere il proprio sostegno a Galli: «Partiamo da Dario Galli, un sindaco normale, per una città che vuole tornare a essere normale, bella, sicura, amato, pulita e apprezzata. Le politiche nazionali verranno dopo, diamo prima la precedenza ai sindaci. Qui a Varese la Lega ha espresso sindaci che hanno dato prova di ottima amministrazione, continuano in questa direzione e riprendiamoci la città».

Il segretario nazionale del Carroccio ha poi affrontato anche tematiche nazionali: «Il nostro primo impegno se i cittadini a breve ci vorranno anche mandare al governo, sarà quello di cancellare la legge Fornero, e tornare a dare lavoro agli italiani. Sugli immigrati, confermiamo una gestione indecorosa: il nostro errore, quando eravamo al Governo fu di non cancellare le Prefetture. Noi adesso vogliamo dare più potere proprio ai sindaci».