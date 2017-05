San Martino, “la campana è autentica”, le prove nella tentazione di Cristo

Foto varie

Ha suscitato grande interesse la notizia del ritrovamento della campana della chiesa di San Martino, a Duno, rimasta sotto le macerie dell’esplosione che oltre 70 anni fa distrusse il luogo di culto per via della rappresaglia tedesca dopo la famosa battaglia partigiana.

Oltre alla notizia che Varesenews è riuscita a dare in anteprima, oggi possiamo offrire anche le foto di questo oggetto ritrovato, e svelare come gli storici locali siano riusciti a risalire alla sua autenticità.

Non era raro, infatti, che piccole campane di un diametro simile a quella rinvenuta dall’escursionista, venissero impiegate come segnale peri carri trainati dai buoi, magari impiegati fin quassù per operazioni di carico di legna o altro.

Quindi una scintilla di ragionevole dubbio ci sta.

Ma quello che ha scoperto Franco Rabbiosi, appassionato di storia locale e profondo conoscitore delle fortificazioni della Linea Cadorna, sembra non lasciare adito a dubbi.

«Esatto – scrive Rabbiosi . Perché se osserviamo bene la campana non possiamo non notare un’ancora. Bene: secondo la sacra Bibbia l’ancora ha come significato “la fede”. Poi ‘iscrizione “L U”. Queste lettere stanno ad indicare l’evangelista Luca, mentre il numero 4, derivazione dall’ancora, sta per “Capitolo quattro” dove si parla delle tentazioni di Gesù ad opera del demonio. (“…lo condusse sulla cima di un monte…”)».

Poi il numero sei e quella antica leggenda sul diavolo e il santo.

«Il numero 6 rappresenta la dimensione dell’oggetto (non nell’attuale sistema di misure, naturalmente) – spiega Rabbiosi –

La leggenda del San Martino, (la disputa tra Gesù o San Martino a seconda delle interpretazioni, ed il diavolo che poi si sprofonda nelle viscere del monte, leggenda che si perde nella notte dei tempi, è la prova difficilmente confutabile dell’originalità del reperto».

Facendo una ricerca in rete, in effetti, la leggenda si trova.

Dal blog di Enrico Fuselli, a firma (G.M)

Un’antica leggenda mette in relazione la costruzione della chiesa di S. Martino di Montegrino con quella dedicata allo stesso santo che sorge sulla cima del monte che sovrasta la Valcuvia, S. Martino in Culmine.

La leggenda, come sempre, contiene un fondo di verità: in questo caso, la consacrazione a Dio di luoghi legati a culti pagani e l’edificazione di chiese laddove erano esistiti tempi dedicati agli dei. La leggenda, fissata in forma scritta nel corso del XIX secolo dallo studioso boschese Giulio Moroni, vuole che la costruzione delle due chiese sia stata contemporanea e dovuta all’opera del diavolo, per la chiesa che sorge sulla cima del monte, e a quella del santo, per la chiesa montegrinese.

Le due attività procedevano parallelamente: il santo e il diavolo controllavano da lontano l’uno l’operato dell’altro e non disdegnavano, addirittura, di prestarsi aiuto. Il diavolo, ad un certo punto, chiese a S. Martino di prestargli il martello; il santo, più furbo di quanto fosse malizioso il suo rivale, non negò il suo aiuto, ma lanciò il martello attraverso la valle, avendo cura che esso si presentasse in volo sotto forma di croce (con la parte metallica in alto).

Alla vista della croce, il diavolo inorridì e sprofondò, terrorizzato dalla visione del simbolo della religione cristiana, nelle viscere della terra (non a caso, sotto la chiesa di S. Martino in Culmine si apre una caverna che, secondo la leggenda, sarebbe stata creata proprio dal diavolo).

Il martello proseguì la sua corsa e finì con il conficcarsi sulla sommità dell’edificio costruito dal diavolo, consacrandolo alla fede cristiana. S. Martino, infatti, ridendo e soddisfatto per aver avuto ragione del nemico per antonomasia, salì sulla cima del monte e prese possesso dell’edificio in nome di Dio.

Anche sul Monte e la chiesa di San Martino e sulla sua chiesa una testimonianza “locale” arricchisce di particolari le già discrete notizie disponibili nella voce di wikipedia che parla di questo luogo. Qui la fonte è il Gruppo Amici della montagna di Cuveglio