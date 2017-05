Sap: “Occorre più che mai una efficace risposta politico-istituzionale”

Nota del Sindacato Autonomo di Polizia dopo la rissa e l’aggressione a due agenti messi in atto da uno straniero nella serata di giovedì 18 maggio

Su quel marciapiede della via Beccaria di Gallarate, zona stazione, si respira ormai aria di illegalità diffusa. Come se non bastassero le annose problematiche di quella zona nevralgica della città, ad aggravare il già impegnativo impegno delle forze dell’ordine, si è aggiunta la stabile presenza, su quel fazzoletto di territorio, di un numero sempre più crescente di profughi; infatti, parrebbe che proprio uno di loro, dopo aver partecipato ad una rissa con altri due della sua stessa combriccola, avrebbe aggredito e ferito una agente della volante e un altro della polizia locale, il tutto per eludere il controllo di polizia.

Nella circostanza, neanche l’intervento coordinato di Polizia, Carabinieri e Polizia Locale è servito ad imprimere, al noto nigeriano, il doveroso rispetto della legge e delle istituzioni.

Eppure, nonostante la città di Gallarate possa contare sulla ottima competenza e la consolidata esperienza professionale del Vice Questore Mondora Fabio, nuova autorità locale di pubblica sicurezza, sull’attenzione del Sindaco ai temi della sicurezza, e malgrado gli innumerevoli controlli, arresti e le infinite denunce a piede libero già effettuati, lì l’illegalità appare stagnante. Risse, ritrovamenti di droga e bivacco di ubriachi molesti sono purtroppo la quotidianità. Probabilmente, anche a Gallarate, occorre più che mai una efficace risposta politico-istituzionale prima che sia troppo tardi e qualche altro mio collega si faccia male sul serio! Infine, oltre ad esternare compiacimento per l’efficace coordinamento tra le forze di polizia di Gallarate che, tutte insieme, ancora una volta, e nonostante tutto, hanno dimostrato impegno e professionalità, lasciatemi esprimere gli auguri di pronta guarigione agli agenti feriti ai quali va tutta la mia stima e gratitudine ed ai quali, lo spero vivamente, da parte dei loro comandi di appartenenza, venga assicurato un adeguato riconoscimento premiale.

Segretario Locale Gallarate

Sindacato Autonomo di Polizia

Christian Menduni