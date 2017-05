Saxoprint e Confcommercio Ascom Varese rinnovano la partnership

da dinosauri a men in black: cosi saranno i commercianti in un video Ascom

SAXOPRINT, uno dei più importanti gruppi in Europa nella stampa online, ha rinnovato l’accordo di partnership con Confcommercio Ascom Varese, associazione di imprese del settore distributivo e di servizi che raggruppa più di quattromila aziende del terziario operanti in 73 comuni, divenendo stampatore ufficiale dell’associazione.

La partnership, iniziata nel 2016, prevede l’applicazione di tariffe speciali per tutti gli associati di Confcommercio Ascom Varese, oltre 3000 aziende attive sul territorio.

Numerosi soci Ascom Varese hanno già usufruito lo scorso anno delle condizioni vantaggiose per la stampa online utilizzando i servizi di Saxoprint.

Oltre a una scontistica ad hoc, SAXOPRINT offre ai consociati servizi su misura, con il supporto di un consulente dedicato che accompagna il cliente durante tutta la procedura di ordine, fornendo indicazioni utili per ottenere risultati di stampa sempre ottimali.

Per ricevere il trattamento privilegiato, ai consociati è sufficiente aprire un account cliente su www.SAXOPRINT.it e inviare una mail con il numero cliente e l’attestato di registrazione all’ASCOM. Gli utenti già registrati potranno continuare ad usufruire della tariffazione agevolate e di tutti i servizi SAXOPRINT per altri 12 mesi.

L’associazione commercianti, tramite l’ufficio Ascomlabs (TEL. 0332/342234 FAX: 0332/335508 EMAIL: info@ascomlabs.it) mette a disposizione la competenza dei propri tecnici per la normalizzazione e/o creazione di qualsiasi progetto grafico.

Inoltre, se il commerciante dovesse riscontrare delle difficoltà nella modifica dei propri files grafici o dei progetti già in suo possesso da inoltrare a Saxoprint per la stampa, l’ufficio Ascomlabs può fornire un valido supporto per la risoluzione di tutte le problematiche. I servizi di realizzazione e supporto grafico prevedono tariffe agevolate per tutti i soci Ascom.

“SAXOPRINT è da sempre vicino alle piccole e medie imprese, supportandole nella loro crescita grazie a strumenti che ne esaltano la corporate identity, il marketing e la comunicazione. In quest’ottica, siamo felici di rinnovare questo importante accordo, che ci permette di essere sempre più capillari e presenti in un’area geografica caratterizzata da un forte dinamismo commerciale” commenta Paolo Fiorelli, Senior Key Account Manager SAXOPRINT per l’Italia.

Giorgio Angelucci, Presidente di Confcommercio Ascom Varese, dichiara: L’accordo con Saxoprint s’inserisce nella logica di ampliare l’offerta di convenzioni e partnership esclusive per i nostri associati, per fornire loro l’opportunità di beneficiare di servizi professionali a prezzo vantaggioso.