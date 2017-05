“Sbiadire”, il nuovo libro di Paolo Gamerro al Gagarin

Foto varie

“Sbiadire” è la piccola, patetica e inutile tragedia di un ragazzo qualsiasi, uno scrittore wannabe, stolido e incapace, che attende la pubblicazione della sua prima opera. Quello che conta per lui nella vita sono la fama a tutti i costi, il numero di amici sui social network e le continue attenzioni degli altri.

Il personaggio principale di questo romanzo si muove in un mondo costruito sulla vacuità e le apparenze, popolato da inconsistenti macchiette che compongono un tetro circo degli orrori moderni: finte rockstar, rapstar, hipster, grotteschi dj, ambigue figure mediatiche e serial killer. Sullo sfondo, la marcescente Milano post Expo.

Ossessionato dal suo libro in uscita, il protagonista non sembra nemmeno accorgersi che più il tempo passa, più la realtà che lo circonda sembra sfocarsi lentamente, inghiottendolo in un limbo sempre più oscuro.

Paolo Gamerro è nato a Tradate (va) nel 1983. Scrive per “Verde Rivista”. Ha esordito nel 2011 con “Milano Horror” (Chinaski Edizioni). “Sbiadire” è il suo secondo romanzo.