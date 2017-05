Scacchi, il gallaratese Marco Cesarano vince il torneo “Camelot”

scacchi scacchiera pedine mossa gioco torneo

Si è disputata ieri, con l’organizzazione della Società Scacchistica Gallaratese, la settima edizione del torneo “semilampo Camelot”, presso la tradizionale sede di gioco della Residenza “Camelot” di via Sottocorno.

Si sono dati appuntamento 26 forti scacchisti di diversi circoli lombardi e piemontesi ed anche un rappresentante della federazione svizzera. I colori gallaratesi erano difesi da 7 scacchisti locali e alla fine di un combattutissimo torneo il vincitore è stato proprio un gallaratese, Marco Cesarano, che ha totalizzato 6.5 punti su 7, superando Claudio Brovelli di Cocquio Trevisago ed il Maestro ticinese Claudio Boschetti.

Il Presidente della locale scacchistica, Paolo Collaro, rimarca anche la presenza tra i partecipanti di ben cinque giocatori under 17, di cui tre del vivaio gallaratese, segno dei frutti positivi che gli investimenti nel settore giovanile assicurano, negli scacchi come in altri sport.