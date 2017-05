«Scalo la montagna per sostenere la ricerca contro il cancro»

In cima alla montagna per sostenere la ricerca

«Sostenere la ricerca. Perché ci sarà sempre un Ivano da aiutare». Poche parole pronunciate per ricordare un amico che non c’è più. Frase che commuove perché pronunciata con la rabbia nel cuore, per l’impotenza verso una malattia che ha portato via un affetto e lasciato i ricordi.

Così Simone Riva Berni, chef quarantunenne della Forcora – l’amena località di Maccagno con Pino e Veddasca – ha pensato di portare un segno legato al sostegno della ricerca contro i tumori in cima alla montagna.

Assieme ad un amico, Marco, ha scalato il Breithorn una cima alpina nel Vallese, lunedì scorso.

“Non è un’impresa, beninteso, la montagna è relativamente facile – spiega – Quello che mi preme è sostenere la ricerca contro il cancro. Ivano aveva chiesto di portarlo sempre insieme, sulle vette che avremmo scalato. Così abbiamo realizzato questa bandiera, che è diventata un simbolo e che sempre porteremo con noi”.

Per questo nelle foto che ha inviato a Varesenews c’è il simbolo dell’Airc, per ricordare a tutti di donare a favore della ricerca.

Perché, appunto, ci sarà sempre un Ivano da aiutare.