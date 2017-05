Scappa dai carabinieri, lo ferma un cancello

Carabinieri Arona Lago Maggiore

Non si è fermato quando i carabinieri, della compagnia di Saronno, gli hanno intimato l’alt, forse perchè non ha mai conseguito la patente di guida ed era al volante di una Fiat Punto che era sottoposta a fermo giudiziario, ed ha così dato vita ad un inseguimento che si è concluso quando nella speranza di defilarsi si è infilato in una stradina sterrata senza uscita. Così si è messo nei guai qualche giorno fa un 22enne di origine marocchina e residente a Lurate Caccivio.

Tutto è iniziato in via Castelnovo a Tradate: i militari gli hanno intimato l’alt ma lui ha proseguito. E’ così iniziato un inseguimento per il Tradatese che si è concluso solo quando lo straniero si è infilato in una vietta sterrata. Si è ben presto trovato davanti un cancello che occupava tutta la strada. Ha cercato di scappare a piedi ma è stato bloccato dai carabinieri. Ha cercato di opporre resistenza ma senza successo. Dagli accertamenti in caserma è emerso che non aveva mai conseguito la patente di guida e forse per questo motivo aveva deciso di forzare il posto di blocco. Per lui è arrivata anche l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale.