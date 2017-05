Scatta l’allarme all’asilo, fermati due giovanissimi ladri

gallarate generico

Durante la notte tra domenica e lunedì, i Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Busto Arsizio hanno fermato due giovanissimi, 17 e 18 anni, entrambi di Milano, disoccupati e pregiudicati, mentre tentavano di darsi alla fuga dopo aver forzato la porta di ingresso e la finestra della scuola materna “Santa Tesera” di Olgiate.

Probabilmente i due sono rimasti “spiazzati” dall’attivazione del sistema di allarme, che evidentemente ritenevano non fosse presente.

Nei confronti dei due ladri sono in corso approfondite verifiche finalizzate ad accertare la loro responsabilità in analoghi episodi avvenuti in alcune scuole della zona, avendo notato alcune similitudini nelle modalità operative (quella di forzare due diversi accessi, sia la porta che la finestra, notato in almeno altri due furti in danno di scuole della zona). I giovanissimi malviventi non sono riusciti a rubare nulla.