Schiavizzava e picchiava giovani ragazze, arrestato a Gallarate

polizia volante generica

La Polizia di Stato ha arrestato un trentenne, R.F.C., cittadino rumeno con numerosi precedenti, ricercato dal marzo scorso per un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip presso di Milano, per induzione e sfruttamento della prostituzione minorile e rapina.

I fatti contestati si sono svolti tra Gallarate e Rho tra 2013 e 2016 e l’uomo è stato individuato e arrestato a Gallarate.

L’indagine è stata curata dagli agenti del Commissariato di Rho, con il pm della Dda Alessandra Cerreti. Le indagini sono partite dalla denuncia di due ragazze rumene (di cui una minorenne) che due anni fa, nell’agosto 2015, si erano presentate al commissariato di Rho.

L’uomo è accusato di aver costretto le ragazze a prostituirsi e di averle picchiate se non riuscivano ad ottenere almeno 100 euro a sera.