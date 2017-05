Scippa una donna fuori dalla macelleria, ma viene inseguito e arrestato

scippo furto

Aveva tentato di scippare una donna fuori dalla macelleria del centro, ma in poche ore è stato individuato e arrestato dai carabinieri. Il tutto è accaduto martedì quando un uomo di 45 anni, già conosciuto alle forze dell’ordine per precedenti di droga, si è avvicinato a una signora che stava uscendo da una macelleria di Corso Bernacchi a Tradate.

La donna è riuscita a tenere la borsa, ma è finita per terra attirando l’attenzione dei passanti e del proprietario della macelleria. Il malvivente, in sella a una bicicletta, ha cercato la fuga, inseguito dal titolare della macelleria che ha anche chiamato i carabinieri.

I militari della tenenza di Tradate hanno così riconosciuto e arrestato lo scippatore, già processato per direttissima e condannato a quattro mesi di carcere. Il 45enne è però stato subito rilasciato per incompatibilità con la vita carceraria. La donna, per fortuna, ha riportato solo lievi ferite.