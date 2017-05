Scontro auto e moto in via San Giuseppe: arriva l\'elisoccorso

E’ stato accompagnato all’ospedale Niguarda in gravi condizioni il 33enne di origine moldava che nel pomeriggio di martedì 9 maggio è stato vittima di un incidente nel quartiere Prealpi.

Mancavano una decina di minuti alle 16 quando si è verificato l’impatto tra una Mitsubishi che arrivando da via San Francesco stava svoltando in via San Giuseppe e uno scooter. Il 33enne a bordo della moto è finito a terra mentre il conducente dell’auto, un pensionato, si è subito fermato per prestagli i primi soccorsi.

Sono intervenuti anche alcuni passanti ed automobilisti. E’ arrivata un’ambulanza della Croce Rossa di Saronno presto raggiunta dal personale dell’elisoccorso che con il supporto della polizia locale è atterrato nel centro sportivo della Robur. Dopo che le sue condizioni sono state stabilizzate il ferito è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale Niguarda. Al momento la sua prognosi è ancora riservata. Sul posto anche una pattuglia della polizia locale che ha raccolto la testimonianza dei presenti e del conducente rimasto illeso ma visibilmente provato.