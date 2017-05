Scontro auto moto, interviene l’elisoccorso

L\'incidente di Cassano Valcuvia

Incidente stradale questa mattina, 24 maggio, in via Noga a Cassano Valcuvia attorno alle 8: si tratta della strada interna che corre parallela alla statale 394 e che porta in cento paese.

Qui si è verificato uno scontro fra un’auto e una moto dove ad avere la peggio è stato il centauro, trasportato in codice giallo all’ospedale di Varese a bordo di un elisoccorso. Sul posto anche un’ambulanza e un’automedica del 118. In tutto risultano tre le persone coinvolte.

A rilevare l’incidente una pattuglia della polizia stradale.

Il traffico lungo la strada è rimasto a lungo bloccato.