Scontro auto-tir a Modena. Muore 57enne originario di Saronno

Un camion ha tamponato la loro auto che è rimasta schiacciata contro il guardrail senza lasciare scampo ai due occupanti un 57enne originario di Saronno ed un 84enne nato a Padova ma residente a Como.

E’ l’incidente avvenuto lunedì 15 maggio in autostrada all’altezza del chilometro 170 dell’A1 in direzione sud all’altezza di San Donnino. Immediate le chiamate degli automobilisti presenti al pronto intervento. E’ stata subito bloccata la zona interessata dal sinistro: la circolazione è proseguita su una sola corsia tanto che si è formata una coda di 4 chilometri.

Sul posto la polizia stradale Modena Nord che ha effettuato i rilievi del caso. Sono intervenuti i soccorsi sanitario un elisoccorso da Pavullo e un’ambulanza ma il personale non ha potuto far molto per gli occupanti dell’auto che erano morti sul colpo. Le salme sono state ricomposte in attesa degli accertamenti autoptici. Illeso il camionista la cui testimonianza è già stata raccolta dalle forze dell’ordine.