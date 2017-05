Scontro fra due auto, arriva l’Elisoccorso

13 maggio 2017

Brutto incidente questa mattina verso le 10 a Dairago (Mi).

Per cause ancora in corso di accertamento due vetture si sono scontrate in via Circonvallazione.

Coinvolti due uomini, uno di 40 e l’altro di 54 anni, ricoverati entrambi in codice giallo in ospedale, uno al Circolo di Varese l’altro a Legnano.

Sul posto i soccorsi sanitari del 118 con due ambulanze e l’elisoccorso arrivato dalla base di Bergamo, i Vigili del fuoco di Milano e i Carabinieri di Legnano.