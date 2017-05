Scontro sulla provinciale a Orino, motociclista ferito

incidente Orino 30 maggio 2017

Un motociclista è rimasto ferito in un incidente avvenuto alle porte di Orino, sulla strada che viene da Caldana.

È successo intorno alle 12. La moto condotta dall’uomo si è scontrata con un’auto, la dinamica sarà ricostruita dalla Polstrada

Sul posto sono intervenute automedica e ambulanza del 118: il ferito, un 24enne soccorso inizialmente in codice rosso visto l’urto violento, è stato poi portato in ospedale a Varese in codice giallo, con una ferita agli arti inferiori. I sanitari hanno prestato soccorso anche a due persone che viaggiavano sull’auto, spaventati dalla scena.