Scontro sulla superstrada 336

L\'incidente sulla superstrada di Malpensa

Il 118, i vigili del fuoco e la Polstrada stanno intervenendo sulla superstrada 336, perun incidente stradale. Un veicolo si è ribaltato sulla sede stradale.

(foto d’archivio)

È avvenuto alle 12 sulla carreggiata in direzione Sud, verso l’A8, tra le uscite di Casorate Sempione e Cardano-Ferno.

Il 118 è intervenuto in codice rosso, anche con auto medica, per fortuna le condizioni del guidatore si sono rivelate meno gravi di quanto si pensava inizialmente.