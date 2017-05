Scontro tra auto e moto, in due all’ospedale

Le foto di Malnate

(immagine di repertorio)

Ennesimo scontro tra auto e moto sulle strade dell’Alto Varesotto.

Oggi pomeriggio, poco dopo le 16, un’auto e una moto si sono scontrate sulla Statale 233 che collega Lavena Ponte Tresa a Marchirolo.

Ancora da chiarire le cause dell’incidente, avvenuto su una curva molto stretta, in località Piacco, sul territorio comunale di Lavena Ponte Tresa.

Diverse le persone coinvolte, ma solo per due si è reso necessario il ricovero in ospedale. Sul posto, oltre a due ambulanze e all’automedica inviate dal 118, anche l’elisoccorso che si è alzato in volo dalla base di Como.

La Polizia locale di Lavena Ponte Tresa e i Vigili del fuoco hanno lavorato per ripristinare la viabilità, rimuovere i mezzi incidentati e rimettere in sicurezza la sede stradale.

L’incidente ha mandato in tilt la viabilità della zona.