Scontro tra camion, un morto

autostrada A2

La Polizia cantonale comunica che oggi – mercoledì 17 maggio – poco prima delle 12 sull’autostrada A2 in territorio di Quinto vi è stato un grave incidente della circolazione stradale.

Per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, un camion con targhe argoviesi che si dirigeva verso nord, guidato da un autista le cui generalità non sono ancora note, ha tamponato un Tir con targhe lussemburghesi che si trovava incolonnato. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale, i pompieri del Centro d’intervento del San Gottardo, i soccorritori di Tre Valli Soccorso e della Rega che non hanno potuto far altro che constatare la morte dell’autista.

L’autostrada A2 in direzione nord è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso, di ripristino della carreggiata e i rilievi del caso, e lo rimarrà almeno fino alle 17.